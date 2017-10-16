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Общество 16 октября 2017, 07:21

В середине недели в Свердловской области снова выпадет снег

Снег на листьях

Ожидается, что он придёт вместе с дождём в ночь на среду при температуре -2...+3. Фото: Владимир Мартьянов

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Синоптики вновь прогнозируют мокрый снег в Свердловской области. Ожидается, что он придёт вместе с дождём в ночь на среду при температуре -2...+3, сообщает Уральский гидрометцентр. 

- Температура воздуха, довольно высокая для данного периода (на 4-7° выше нормы), пойдёт на спад. Значительно изменится погода в середине недели, циклон с ЕТ России принесет осадки, ветер и похолодание, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

В первый рабочий день, 16 октября, днём воздух прогреется до +7...+12, в горах  и низинах до +2. Ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с.

В ночь на вторник столбик термометра опустится до -2...+3, в горах и низинах до -7. Днём потеплеет до +4...+9. Будет переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с.

В среду днём ожидается до +3...+8. Облачная погода с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди с мокрым снегом. Ветер западный 5-10 м/с. 

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Областная газета Свердловской области


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