В середине недели в Свердловской области снова выпадет снег

Ожидается, что он придёт вместе с дождём в ночь на среду при температуре -2...+3. Фото: Владимир Мартьянов

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Синоптики вновь прогнозируют мокрый снег в Свердловской области. Ожидается, что он придёт вместе с дождём в ночь на среду при температуре -2...+3, сообщает Уральский гидрометцентр.

- Температура воздуха, довольно высокая для данного периода (на 4-7° выше нормы), пойдёт на спад. Значительно изменится погода в середине недели, циклон с ЕТ России принесет осадки, ветер и похолодание, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

В первый рабочий день, 16 октября, днём воздух прогреется до +7...+12, в горах и низинах до +2. Ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с.

В ночь на вторник столбик термометра опустится до -2...+3, в горах и низинах до -7. Днём потеплеет до +4...+9. Будет переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с.

В среду днём ожидается до +3...+8. Облачная погода с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди с мокрым снегом. Ветер западный 5-10 м/с.