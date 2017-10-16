В Екатеринбурге запустили автобус по обновлённой улице Татищева

Автобусная остановка на ул. Мельникова. Фото: Валентин Тетерин

В Екатеринбурге по недавно открытой улице Татищева начал курсировать автобус. Пока уехать можно только в сторону Ботаники.

Как сообщили «ОГ» местные жители, по обновлённой транспортной магистрали, соединяющей ВИЗ и Центр, начал ездить автобус 011 маршрута. Он перевозит пассажиров от Пехотинцев через Таганский ряд по Татищева-Ленина до Южного Автовокзала и далее до метро Ботаническая, а затем до переулка Базовый и магазина "Леруа Мерлен". Соответствующая табличка появилась на автобусной остановке Мельникова на днях. Интервал движения составляет 7 — 15 минут.

При этом, как рассказали «ОГ» в компании «Авто-Вираж», которая обслуживает данный маршрут, автобус на этом участке начал курсировать достаточно давно. Пока это единственный автотранспорт, который перевозит пассажиров по недавно открывшейся улице.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», в третьей декаде октября по улице Татищева должны открыть трамвайное движение. По новой линии будут курсировать маршруты № 2 (от ВИЗа до улицы Фрезеровщиков) и обновлённый маршрут №18.