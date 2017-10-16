В Екатеринбурге разыскивают местного жителя, похитившего более 1,4 миллиарда рублей через платёжный терминал

Местный житель признан виновным в покушении на мошенничество в сфере компьютерной информаци. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге вынесен приговор местному жителю, пытавшемуся с помощью платёжного терминала похитить свыше 1,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Александра Кемпеля. Местный житель признан виновным в покушении на мошенничество в сфере компьютерной информации (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.6 УК РФ).

Сообщается, что в ноябре-декабре 2014 года Кемпель вступил с неустановленным следствием лицом в сговор, направленный на хищение денежных средств из коммерческого банка «Кольцо Урала» с помощью компьютерной информации. Кемпель и его сообщник разыскивали индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, имеющих расчётные счета в банке и pos-терминалы. После чего, используя полученные данные, они совершили ряд финансовых операций по оплате товара и возвращению средств.

В конце января 2015 года Кемпель и неизвестный противоправно ввели в платёжную систему информацию о производстве финансовой операции по перечислению на счёт платежной карты, которая находилась в их пользовании, сумму свыше 1,4 млрд рублей в качестве оплаты возврата товара (отказа от услуг). Таким же образом в марте 2015 года была проведена финансовая операция на общую сумму свыше 40,4 млн рублей, позже - на сумму 29,1 млн рублей.

Отмечается, что ни одна операция не была доведена до конца, поскольку работники ООО КБ «Кольцо Урала» выявили и заблокировали компьютерную информацию о незаконных финансовых операциях.

Суд приговорил Александра Кемпеля к наказанию в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В связи с тем, что подсудимый не явился на оглашение приговора, он объявлен в розыск.