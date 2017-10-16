Ларри Флинт предложил 10 миллионов долларов за компромат на Трампа. Фото: The Washington Post

В воскресенье газета The Washington Post вышла с довольно странным объявлением, которое разместил в ней основатель журнала Hustler Ларри Флинт. В нём предложено на условиях анонимности выплатить 10 млн. долларов любому, кто даст компрометирующую информацию, способствующую импичменту президента США Дональда Трампа.

Ларри Флинт разместил объявление, выкупив целую полосу. В объявлении содержится просьба сообщить сведения о финансовых сделках действующего президента США с Россией. Это далеко не первый случай перепалки между Ларри Флинтом и Дональдом Трампом с 2007 года.

"К тому времени, когда импичмент состоится, мне может потребоваться кардиолог. Надеюсь медицина всё ещё будет бесплатной" - написал один из пользователей Twitter, комментируя новость.