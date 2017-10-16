Фильм "Салют-7" вышел на первое место в российском прокате

Фильм "Салют-7" заработал за прошедшие первые выходные более 253 млн руб. Фото: kinobusiness.com

Фильм режиссёра Клима Шипенко "Салют-7" занял первое место в российском прокате, заработав за прошедшие первые выходные более 253 млн руб. Об этом сообщается на портале kinobusiness.com.

За космической драмой следует фильм "Бегущий по лезвию 2049", который собрал 113,6 млн руб. за выходные и 474,5 млн за прошедшие две недели. На третьей строчке - фильм Дага Лаймана "Сделано в Америке" с Томом Крузом (112,5 млн руб. за субботу и воскресенье), на четвёртой - мультфильм "My little pony в кино" (75,8 млн руб.), на пятом - фильм Алексея Пиманова "Крым" (24,7 млн руб. за выходные и 327,7 млн за три недели проката).

Напомним, 13 октября в Екатеринбурге в Доме кино состоялось шоу роботов в честь выхода на большой экран фильма "Салют-7". Фильм основан на реальных событиях и повествует о самом сложном полёте в истории космонавтики к станции в 1985 году.