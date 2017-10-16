Учащиеся школы в Нижнесергинском районе остались без обедов

Роспотребнадзор выявил нарушения в работе пищеблока. Фото: Александр Исаков

Учащиеся школы в селе Киргишаны остались без обедов. Деятельность пищеблока была приостановлена судебными приставами Нижнесергинского районного отдела, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

Столовую закрыли на 20 суток: за это время руководство школы обязано устранить все нарушения, выявленные в ходе проверки специалистами Роспотребнадзора. В частности, в пищеблоке не имелось достаточного количества инструментов для обработки овощей, на инвентаре отсутствовала маркировка, не была соблюдена безопасность питьевого водоснабжения, а еда подавалась в посуде со сколом.

Решение о приостановлении работы столовой было вынесено судом в связи с нарушением ст. 6.6. КоАП (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

Школа продолжает работать, однако уроки были сокращены - каждый теперь длится не более 30 минут.