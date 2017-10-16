Россия собирается вернуть отечественных учёных, уехавших за границу

Налаживание международных научных связей - полдела: прежде всего российская наука нуждается в блестящих отечественных умах. Фото: Александр Исаков

Россия будет возвращать отечественных учёных, уехавших за границу. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин.

Глава государства объявил об этом на Всемирном фестивале молодёжи и студентов. "Россия заинтересована в возвращении тех, кто реально состоялся и реально может здесь эффективно работать. Будем думать над этим, не просто думать - есть определённые идеи", - передаёт слова Владимира Путина ТАСС.

При этом российский лидер подчеркнул, что речь идёт не обо всех учёных подряд, а только о тех, кто способен двигать отечественную науку вперёд.

Добавим, что в РФ продолжается присуждение мегагрантов - выплат, финансирующих научные исследования в течение нескольких лет. По словам Владимира Путина, было принято решение об их продлении и даже найдены источники финансирования.