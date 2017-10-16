Китай ввёл ограничения на сообщения о КНДР в СМИ

Китай ввёл ограничения на сообщения о КНДР в СМИ в преддверии открытия в Пекине съезда Компартии страны 18 октября. Об этом пишет ТАСС.

Китайским СМИ рекомендовано отказаться от материалов о ракетно-ядерной программе Пхеньяна, если это не официальные сообщения.

В Пекине озабочены тем, что КНДР предпринимает резкие действия во время или накануне важных мероприятий в Китае. Например, шестое и самое мощное ядерное испытание было проведено в сентябре накануне открытия в КНР саммита стран БРИКС. При этом Пхеньян осуждает Пекин за поддержку санкций Совета безопасности ООН против КНДР.