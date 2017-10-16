Прокуратура заинтересовалась запретом на селфи в ЦПКиО Екатеринбурга

Представители администрации ЦПКиО им. Маяковского уже вызваны в прокуратуру для дачи объяснений. Фото: Александр Зайцев

Прокуратура начала проверку по факту запрета на фото и видео съёмку в Центральном парке культуры и отдыха им. Маяковского в Екатеринбурге. В самом парке опровергают ограничения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, поводом для надзорных мероприятий стали сообщения в СМИ о появлении на входе в парк таблички, запрещающей вход на территорию с фото, видео и звукозаписывающей аппаратурой. Согласно объявлению, фотографировать и снимать видео в ЦПКиО можно только с письменного разрешения руководства.

«Согласно ст. 29 Конституции РФ каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Исключения составляют объекты, регулирующие законодательством о государственной тайне, и перечень таких объектов определяется федеральным законом», - разъясняют в прокуратуре.

Надзорное ведомство планирует дать правовую оценку введённому запрету на территории городского парка, который является общественным местом. Представители администрации ЦПКиО им. Маяковского уже вызваны в прокуратуру для дачи объяснений, на каком основании были применены данные ограничения, и действуют ли они на самом деле.

Отметим, что в самом парке факт запрета на фото и видео съёмку опровергают. Как рассказал «ОГ» администратор ЦПКиО, никаких ограничений на территории нет: фотографироваться, снимать видео и делать селфи можно в свободном режиме. Сообщения в СМИ собеседник издания назвал безосновательными.