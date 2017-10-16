В Тавде прокуратура возбудила уголовное дело по факту травмирования ребёнка в парке

На 4-летнего мальчика упал игровой стенд закреплённый ненадлежащим образом. Фото: прес-лужба СУ СКР по Свердловской области

В Тавде по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту халатности, которая привела к травмированию четырёхлетнего ребенка в городском парке культуры и отдыха. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Ранее, 15 сентября, информация о происшествии поступила в следственные органы. После чего Тавдинская городская прокуратура провела проверку. Установлено, что с 19 по 24 августа текущего года в городской парк культуры и отдыха был доставлен передвижной аттракцион, не имеющий соответствующих эксплуатационных документов. Затем он был размещён на территории без ограждений и соответствующих знаков.

Днём 15 сентября 2017 года во время прогулки бабушки с ребёнком, на четырёхлетнего мальчика упал игровой стенд, закреплённый ненадлежащим образом. Вследствие чего мальчику был причинён вред здоровью в виде закрытого перелома средней трети правой ключицы.

По результатам проверки прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).