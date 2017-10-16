В столице Сомали при взрыве погибли 276 человек

В Могадишо в выходные взорвался грузовик рядом со зданием гостиницы в районе Ходан. В результате погибли 276 человек, ещё около 300 жителей получили травмы, сообщил министр информации Сомали Абдирахман Осман в социальных сетях.

"Число жертв возросло до 276, ещё около 300 человек получили ранения в результате варварского нападения группы террористов Аш-Шабаб",— написал Абдирахман Осман.

При этом ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка. В стране объявлен трёхдневный траур по погибшим. По информации "РИА Новости" Совет безопасности ООН осудил крупный теракт в Сомали.