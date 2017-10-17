Опрос ВЦИОМ

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 41% россиян ожидает наступление трудных времён в стране. При этом 31% считает, что всё уже позади, 21% полагает, что самые большие сложности мы переживаем сейчас.

Исследователи спросили 1800 россиян с 27 по 29 сентября о том, как они оценивают ситуацию в стране и личной жизни.

Специалисты зафиксировали положительную динамику индекса социальных ожиданий (он поднялся до -31 пункта с -48 пунктов в сентябре прошлого года). При этом данный показатель всё ещё находится в области отрицательных значений.

Также растёт индекс социальных оценок относительно личной жизни (в сентябре этого года он достиг 62 пунктов против 45 пунктов в 2016 году). Положительно оценивают ситуацию в личной жизни 78% россиян, отрицательно – 16%. Более двух третей соотечественников (71%) характеризуют ситуацию в целом в стране скорее положительно, отрицательные ответы дали 23% респондентов.

- После колебаний курса рубля и ценовых потрясений прошлых лет россияне ощутили стабильность — ситуация в стране и в собственной жизни большинством сегодня воспринимается как хорошая. А самый простой прогноз будущего – это всегда проекция настоящего, - прокомментировала результаты опроса руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМ Юлия Баскакова.