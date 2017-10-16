В Кушве бывший конкурсный управляющий предприятия обманул заказчика на 5,5 миллиона рублей

Мужчина был взят под стражу в зале суда. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области бывший конкурсный управляющий предприятия уличён в мошенничестве в особо крупном размере. По материалам полиции вынесен приговор.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, в кушвинском городском суде вынесен приговор управляющему местного предприятия. Отмечается, что при исполнении должностных обязанностей подсудимый заключил договор купли-продажи объектов недвижимости промышленной площадки предприятия на сумму 5,5 млн рублей. После сделки те же объекты были проданы за 789 тыс. рублей. Обладателем промышленного комплекса стал обвиняемый.

Подсудимый был признан виновным в мошенничестве. Суд назначил осуждённому наказание в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии общего режима, а также выписал штраф в размере 600 тыс. рублей.