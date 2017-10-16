Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ сотрудничать с ФСБ

Мессенджер оштрафован за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений пользователей. Фото: Александр Зайцев

Мировой суд судебного участка 383 Мещанского района Москвы оштрафовал Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 тыс. руб. за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений пользователей. Об этом пишет "Интерфакс".

Приговор вынесла судья Юлия Данильчик при отсутствии представителей социальной сети. Telegram признан виновным по ч. 2.1 ст. 13.31 КоАП РФ (Неисполнение организатором распространения информации в сети "Интернет" обязанности предоставлять в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений).

Штраф пойдёт в пользу бюджета Москвы. Ответчик может обжаловать решение в Мещанском суде Москвы.

Известно, что 12 июля ФСБ запросила в лондонском офисе информацию по шести телефонным номерам, на что не получила ответа и после чего уведомила руководство мессенджера о намерении составить протокол об административном правонарушении.