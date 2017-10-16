В Екатеринбурге запустят бесплатный автобус для пассажиров поездов

Всего в течении дня будут осуществляться 15 рейсов. Фото: Свердловская пригородная компания.

Свердловская пригородная компания запустила автобус для подвоза пассажиров к станции "Первомайская". Специальный рейс вводится с 17 по 21 октября - на время отмены остановочного пункта в центре Екатеринбурга.

Как сообщает пресс-служба компании, автобус будет забирать пассажиров поездов от станции "Шарташ". Проезд на нём будет бесплатным, но только для тех, у кого оплачен проезд на пригородном поезде. Перевозка пассажиров будет начинаться ежедневно в пять часов утра. Автобус будет забирать прибывших на поездах №6617 из Каменска-Уральского и 6708/6707 Кунара - Богданович - Екатеринбург. Всего в течение дня будут осуществляться 15 рейсов, последний из которых — в 20:15. Также для пассажиров поезда из Каменска-Уральского (№6611).

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», остановочный пункт «Первомайская» в центре Екатеринбурга отменяется для 22 поездов с 17 по 21 октября. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на путях.