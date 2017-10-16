Свердловская филармония появится на банковских картах

Культработники получат 400 новых банковских карт с изображением фасада филармонии. Фото: пресс-служба Свердловской государственной академической филармонии

Сотрудники Свердловской филармонии получат новые зарплатные карты "Мир". Они будут отличаться уникальным дизайном с изображение фасада филармонии.

Как сообщает пресс-служба Свердловской государственной академической филармонии, в связи с плотным графиком работникам филармонии 400 новых карт доставят прямо в учреждение.

"Филармония – единственное учреждение культуры в Свердловской области, для которого был разработан индивидуальный дизайн банковской карты. На новых картах "Мир" будет изображено здание концертной организации региона. Это знаковый объект архитектуры города, за свою вековую историю ставший важным символом культурной жизни Екатеринбурга", – сообщил председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин.

Напомним, что в 2017 году сотрудников бюджетных организаций поэтапно переведут на обслуживание по картам "Мир".