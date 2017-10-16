Екатеринбургский отель стал одним из лучших среди компаний в сфере делового туризма

Екатеринбургский отель «Angelo by Vienna House Ekaterinburg» выиграл в номинации «Лучшая региональная конгрессная гостиница России». Более 200 претендентов боролись за награду.

Эксперты отметили, что екатеринбургский отель имеет большое портфолио деловых мероприятий, продуманную инфраструктуру и высокий рейтинг.

Как сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга, гостиничная сфера города в очередной раз доказала высокий уровень обслуживания и готовность принять участников международных мероприятий.

Отмечается, что федеральная премия охватывает всех участников рынка делового туризма. Участие в проекте Russian Business Travel & MICE Award приняли гостиницы из Москвы, Санк-Петербурга и других регионов страны.