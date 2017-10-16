Евгений Куйвашев и Александр Якоб обсудили план бюджета региона на 2018 год

Александр Якоб заручился поддержкой губернатора в реализации намеченных планов. Фото: областной департамент информполитики

Евгений Куйвашев и Александр Якоб в рамках подготовки бюджета региона на 2018 год обсудили строительство дорог, школ и скверов в Екатеринбурге. Губернатор Свердловской области нацелил главу администрации уральской столицы на решение именно этих вопросов.

Как сообщает областной департамент информполитики, в рабочей встрече также принимали участие министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко и замглавы администрации города по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков.

Как заявил на встрече глава Среднего Урала, вопросы строительства новых школ, современной дорожной инфраструктуры, а также детских садов и больниц являются приоритетным направлением в бюджете, залогом повышения качества жизни во всём регионе. В свою очередь, глава администрации Екатеринбурга рассказал Евгению Куйвашеву о работах, которые запланированы в уральской столице на 2018 год. Прежде всего речь шла о строительстве учебных заведений. По итогам встречи Александр Якоб заручился поддержкой губернатора в реализации намеченных планов.