Александр Якоб доложил Евгению Куйвашеву о ремонте на Ленина и об открытии Макаровского моста в Екатеринбурге

Александр Якоб рассказал, когда откроется Макаровский мост

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб в ходе рабочей встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым доложил ему о ходе благоустройства вокруг Центрального стадиона и о реконструкции Макаровского моста.

Как сообщает областной департамент информполитики, по словам Александра Якоба, сезонные работы на проспекте Ленина, где идёт благоустройство территории вокруг Дворца молодёжи и Центрального стадиона, завершены на 95%. Ожидается, что дорожные службы сдадут объекты до конца недели. Поскольку строительство ведётся исключительно в ночное время, никаких новых перекрытий дорог на этот период не планируется. Тем временем продолжаются несезонные работы, которые преимущественно связаны с установкой малых архитектурных форм.

Что касается реконструкции Макаровского моста, то, по словам главы администрации Екатеринбурга, движение по путепроводу будет возобновлено уже через неделю - после переустройства трамвайных линий и демонтажа части существующей конструкции. Отмечается, что все необходимые работы по усилению моста выполнены. Уже получено заключение о том, что по нему можно запускать машины и трамваи.

Напомним, как сообщала «ОГ», ранее в мэрии заявляли, что работы на мосту идут по графику и должны быть закончены к 23 октября. Также в ходе сегодняшней встречи обсуждались вопросы строительства в Екатеринбурге в 2018 году новых школ, современной дорожной инфраструктуры, а также детских садов и больниц. Глава региона назвал эти вопросы приоритетными для повышения качества жизни уральцев.