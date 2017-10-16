Госдума собирается ужесточить миграционное законодательство

Депутат Государственной Думы Ирина Яровая внесла на рассмотрение законопроект, ужесточающий незаконную миграцию и направленный на борьбу с фиктивной легализацией мигрантов. Об этом сообщается на сайте законодательного органа власти.

Документ о внесении изменения в Федеральный закон "О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" зарегистрирован и направлен на рассмотрение председателю Госдумы. В проекте нормативного акта предусмотрена уголовная ответственность за фиктивную регистрацию по месту пребывания иностранных граждан для юридических лиц. Ранее подобная ответственность действовала только в отношении физических лиц.

По словам депутата, эти действия направлены на защиту интересов и безопасности граждан России. Необходимо закрыть возможности для фиктивной регистрации иностранных граждан и предотвратить угрозу пребывания на территории России лиц, занимающихся террористической деятельностью. Кроме того, целью является борьба с «резиновыми» офисами, где на территории площадью 34 кв. м поставлено на учёт несколько тысяч мигрантов.

«Данные вопросы крайне актуальны для регионов. Поэтому законопроекты разрабатывались в том числе в логике регионального аспекта обеспечения безопасности и миграционной политики», - сказала Ирина Яровая.