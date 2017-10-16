В Екатеринбурге уничтожили 2,4 килограмма грецких орехов из Худжанда

Владельца орехов привлекли к административной ответственности. Фото: пресс-служба Россельхознадзора

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержана партия опасных грецких орехов. Продукция высокого фитосанитарного риска была уничтожена.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Свердловской области, 2,4 кг грецких орехов из Таджикистана были обнаружены в багаже и ручной клади пассажиров, прибывших из города Худжанда, в ходе карантинного фитосанитарного контроля. Задержанная подкарантинная продукция относится к высокому уровню фитосанитарного риска.

В целях предупреждения распространения вредных организмов на территории России орехи были изъяты и уничтожены, а их владельца привлекли к административной ответственности.