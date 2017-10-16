Журналисты "Областной газеты" — победители премии "Искусный глагол" в Екатеринбурге

Победители премии "Искусный глагол" в Екатеринбурге - сотрудники "ОГ" Яна Белоцерковская и Наталья Шадрина. Фото: Пётр Кабанов

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Премия "Искусный глагол" учреждена для журналистов, пишущих о культуре и искусстве и работающих в городах, где создаются центры-спутники Государственного Эрмитажа. Учредители премии – Государственный Эрмитаж и Благотворительный фонд Владимира Потанина. Инициатор проекта – Екатеринбургский музей изобразительных искусств.

Сотрудники "ОГ"взяли первые места сразу в двух номинациях. Яна Белоцерковская завоевала звание "Лучший журналист" премии, Наталья Шадрина – "Автор лучшей статьи".

- Самое ценное для меня не сама награда, а такое признание любимой газеты. Всё-таки когда два первых места отдают одному изданию – это о многом говорит, - отметила Яна Белоцерковская на торжественном награждении журналистов конкурсного этапа премии в Екатеринбурге.

Конкурс "Искусный глагол" помимо Екатеринбурга также прошёл во Владивостоке, Выборге, Казани, Калуге и Омске.

Теперь Яна Белоцерковская и Наталья Шадрина смогут посетить в декабре этого года Санкт-Петербург для знакомства с коллекцией Государственного Эрмитажа и участия в мероприятиях Фонда, приуроченных к празднованию Дней Эрмитажа. Там же будет вручаться Гран-при конкурса "Искусный глагол".