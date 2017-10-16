В Екатеринбурге названа станция метро с самым доступным жильём по близости

Самое доступное жильё у станции «Машиностроителей». Фото: Павел Ворожцов

Аналитики портала недвижимости назвали станцию метро в Екатеринбурге, рядом с которой находится самое дешёвое жильё. Установлено, что самые доступные квартиры находятся на Уралмаше.

Как сообщает пресс-служба портала N1.RU, был составлен рейтинг вторичного жилья, расположеного в радиусе 1 км от станций метро.

Отмечается, что самая дешёвое жильё (квадратный метр — 61,2 тыс. рублей) можно найти у станции «Машиностроителей». Квартиры на Уралмаше обойдутся дешевле, однако выбор крайне мал. Сейчас на рынке недвижимости на продажу выставлено примерно 60 объектов, близких по расстоянию от этой станции.

Самые дорогие квартиры находятся в центре города у станций «Геологическая» и «Площадь 1905 года», где стоимость квадратного метра — около 95 тыс. рублей. Стоит сказать, что цена квартир, находящихся в непосредственной близости от метрополитена варьируется от 3 млн рублей до 9 млн рублей в зависимости от местоположения станции.

Также сообщается, что за год средние цены рядом с метро снизились на 4%. Больше всего подешевели однокомнатные квартиры рядом с метро «Динамо» и «Машиностроителей» — на 15% и 10%.

Рейтинг станций Екатеринбургского метрополитена по стоимости квадратного метра, рубли.