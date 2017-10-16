Молодые учёные из Екатеринбурга сразятся в интеллектуальном баттле на сцене рок-клуба

На сцену, где обычно проходят жаркие рок-концерты, в этот раз взойдут учёные. Фото: Александр Исаков

22 октября в Екатеринбурге пройдёт стендап-баттл среди молодых учёных. Пять исследователей взойдут на сцену рок-клуба и сразятся за звание лучшего в битве под названием "Science Slam".

Победителя определят шумомером, по громкости аплодисментов.

"Science Slam" родом из Германии - там в 2010 году в одном из баров прошла вечеринка, в рамках которой учёные в неформальной обстановке выступали на тему своих исследований. Постепенно мероприятие стало проходить в других городах, превратившись в целое движение, а затем добралось и до России. В Екатеринбурге первый "Science Slam" состоялся в 2014 году.

Как сообщают организаторы научного стендап-баттла, на этот раз в интеллектуальном поединке сойдутся пять учёных из уральской столицы: специалист по астероидно-кометной опасности, ассистент кафедры астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды УрФУ Павел Скрипниченко (тема "Астрономия vs "Круги на полях"), кандидат химических наук, научный сотрудник НИИ Физики и прикладной математики, ИЕН УрФУ Кирилл Гржегоржевский (тема "Один день из жизни молекулы с НАНОфабрики"), ассистент кафедры теории и истории международных отношений УрФУ Антон Кочнев (тема "Мифы истории: уральский след Тамерлана"), доцент, кандидат биологических наук ИЕН УрФУ Александр Ермошин (тема "Фиторемедиация - что это и зачем") и сотрудник департамента математики, механики и компьютерных наук ИЕН УрФУ лария Тарасова (тема "Боль нашей медицины в моём маленьком и очень локальном опыте").

Добавим, что "Science Slam Ekaterinburg" вошёл в федеральный проект ассоциации Science Slam и Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО.

Начало баттла - 22 октября в 19:00 в "Доме печати". Подробнее узнать о проекте можно здесь.