Обновлённый кинотеатр "Колизей" откроется в Екатеринбурге 21 октября

Один из старейших кинотеатров Екатеринбурга "Колизей" (проспект Ленина, 43) открывается после реконструкции 21 октября в 19:00. Киносеансы начнутся с фильма "Сила мечты", репертуар составлен уже на восемь с половиной недель, сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.

"После первого этапа бережной очистки старинного здания в кинотеатре вновь покажут кино. Причём в полном соответствии эпохе на заре кинематографа: встреча гостей фотографами на красной дорожке, оркестр в колонном зале. Обязательное условие всех мероприятий — живая музыка", — рассказали в пресс-службе мэрии города.

Отмечается, что в ноябре на широкий экран выйдут отреставрированные версии фильмов Федерико Феллини, затем состоится показ нового фильма Мишеля Хазанавичуса "Молодой Годар".

Напомним, ранее было объявлено о последнем киносеансе 31 августа в закрывающемся "Колизее". Дальнейшая судьба здания, переходящего к новой управляющей компании ЕМУП "Салют", была на тот момент неизвестна.