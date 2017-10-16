Екатеринбург вошёл в ТОП-5 по числу открытых заведений общепита

На сегодняшний день в Екатеринбурге работает около 2 тыс. 500 предприятий общественного питания. Фото: Александр Исаков

Каждый год в стране появляется от 200 до 400 гастрономических проектов. Большая часть создаётся и развивается в регионах с населением от 500 тыс. до 1,5 млн жителей.

По данным аналитиков компании EMTG, столица Урала находится на четвёртом месте среди лидеров по числу открытых заведений общепита, уступая Москве, Санкт-Петербургу и Новосибирску. На данный момент в Екатеринбурге работает около 2 тыс. 500 предприятий общественного питания, из которых 500 точек приходится на кафе и кофейни, более 200 - на бары и около 200 на рестораны.

Отмечается, что в России большим спросом пользуются не дорогие рестораны, а локальные кофейни, кафе, пекарни и булочные со средним чеком в 500 рублей. По словам генерального директора EMTG, эксперта по малому и среднему бизнесу Екатерины Сойак — «такие места часто выделяются концептуальным дизайном, интересной подачей блюд и демократичным ценником. Именно это сейчас и нужно российскому потребителю — время дворцов-ресторанов прошло».

Города-лидеры по числу открытий новых концепций (данные компании EMTG).