Доллар упал до 57 рублей. Фото: finam.ru

Сегодня на торгах Московской биржи курс доллара по отношению к рублю опустился до минимальных значений с 8 сентября этого года. По мнению аналитиков, причиной являются внешние факторы, в частности, растущая цена на нефть.

Напомним, что в результате проведённого накануне референдума о независимости курды, проживающие на территории Ирака, Сирии и Турции объявили о создании нового государства. На территории, объявленной независимым Курдистаном находятся основные нефтяные месторождения в этой стране.

Власти Ирака не признали итоги референдума и начали проводить против мятежников войсковую операцию. Несмотря на количественное превосходство официальных структур, труднодоступная высокогорная местность наверняка будет затруднять ведение наступательных действий. Военные действия ставят под угрозу добычу нефти в этом регионе.

В настоящее время курс американской валюты составляет 57 руб. 25 коп.