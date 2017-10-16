ФАС призывает сделать дешёвые контрацептивы более доступными

Аптекам рекомендуется предлагать покупателям самые дешёвые презервативы. Фото: Алексей Кунилов

Федеральная антимонопольная служба предложила сделать дешёвые контрацептивы более доступными. В качестве одной из мер, предлагается установка вендинговых аппаратов по продаже презервативов низшей ценовой категории.

Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующая инициатива по снижению стоимости презервативов предложена в рамках реализации Государственной стратегии противодействия распространению в России ВИЧ-инфекции на период до 2020 года.

В федеральной антимонопольной службе уверены, что снижение цен на барьерные средства контрацепции возможно с помощью «устранения существующих административных и экономических барьеров входа на соответсвующий товарный рынок».

Для того, чтобы сделать презервативы более доступными, а также расширить их ассортимент в аптеках страны, антимонопольщики предлагают облегчить жизнь поставщикам и производителям барьерных контрацептивов.

В частности, предлагается ускорить регистрацию средств контрацепции, а также установить фиксированный размер максимальной платы за проведение их испытаний.

Кроме того, ведомство предлагает ввести требование к аптечным сетям, обязывающие продавцов в первую очередь предлагать клиентам наиболее дешёвые презервативы и информировать о наличии более бюджетных аналогов покупаемых изделий.

Ещё одна из предложенных мер — продажа барьерных средств контрацепции самой низшей ценовой категории посредством вендинговых аппаратов.

Отдельно рассматриваются меры по пропаганде использования презервативов через социальную рекламу и включение соответствующих разделов в образовательные программы средних и высших учебных заведений.

По мнению начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофея Нижегородцева, предложенные меры позволят снизить стоимость презервативов за счет развития конкуренции на рынке контрацептивов.