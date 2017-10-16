Заслуженный врач РФ Владимир Хаймин выпустил книгу о нефрологической службе на Среднем Урале

Книга повествует о развитии нефрологической помощи детям Свердловской области. Фото: областной департамент информполитики

В 2017 году детская нефрологическая служба отмечает свой юбилей — 50 лет. В честь этого события в свет вышла книга «О нефрологии с любовью».

Как сообщает областной департамент информполитики, в книге записаны воспоминания о развитии и достижениях детской нефрологической службы на Среднем Урале.

«Книга повествует о развитии нефрологической помощи детям Свердловской области, о наиболее важных событиях в жизни больницы. Но самое главное, она рассказывает о людях, выдающихся и самых обыкновенных, не только о нефрологах, но и о тех, кто также самоотверженно работал во славу и на авторитет областной детской клинической больницы», — рассказал автор Владимир Хаймин.

По мнению главного педиатра региона Аллы Колосовой, книга показывает положительный опыт по уходу за детьми с заболеваниями ОМС и заслуживает внимания всех врачей.

Отмечается, что издано всего 300 экземпляров. Уже есть положительные отзывы.