Участники Всемирного фестиваля молодёжи встали в многотысячный "Хоровод дружбы" в Екатеринбурге

Вместе с иностранными гостями хоровод водили около четырёх тысяч молодых людей. Фото: областной департамент информполитики

В Екатеринбурге состоялся масштабный "Хоровод дружбы" с участием делегации XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Вместе с иностранными гостями хоровод водили около четырёх тысяч молодых людей.

Как сообщает областной департамент информполитики, акция стала самым масштабным мероприятием третьего дня пребывания делегации студенческого форума в уральской столице. Инициатором красочного действа выступил Уральский федеральный университет.

Перед тем как выстроиться в хоровод, зарубежные гости посетили несколько лекций и мастер-классов. Вместе с российскими сверстниками они обсудили развитие мировой экономики и продвижение компаний на рынке, сформировали гибкие стратегии развития бизнеса, а также поработали над развитием необходимых лидерских качеств. Секретами мировой экономики с делегатами поделились экономисты УрФУ.

«Мы узнали, как стать настоящими акулами международного бизнеса. Мне кажется, это уникальная возможность получить рекомендации от ведущих экспертов образования и бизнеса о лучших мировых бизнес-трендах», — рассказал один из участников форума Николас Симон из Австрии.

По словам ректора УрФУ Виктора Кокшарова, для университета большая честь поделиться навыками и наработками с молодыми людьми со всего мира.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», делегация участников IX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в составе около 200 человек прилетела в Екатеринбург 14 октября в рамках региональной программы форума. Иностранную делегацию в аэропорту Кольцово встречали волонтёры и организаторы праздника. Для зарубежных гостей принимающая сторона подготовила обширную культурную и развлекательную программу.

15 октября в Ельцин центре в Екатеринбурге, также, как в Сочи и ещё 14 городах страны, прошла торжественная церемония открытия Всемирного молодёжного фестиваля.