Студент УГМУ отстоял право на стипендию через суд

Уральский государственный медицинский университет отказался выплачивать своему студенту социальную стипендию. В дело вмешалась прокуратура.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, ранее управление социальной политики по Верх-Исетскому району признало студента малоимущим и установило ему право на государственную социальную помощь. На основании чего тот написал по месту своей учёбы заявление о назначении соответствующей государственной стипендии, однако получил отказ.
Лишившись мер социальной поддержки, студент обратился в прокуратуру. Оттуда исковое заявление было направлено в суд Верх-Исетского района, который встал на сторону стипендиата. Теперь УГМУ будет ежемесячно выплачивать ему положенную сумму социальной стипендии.