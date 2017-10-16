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Общество 16 октября 2017, 16:57

Студент УГМУ отстоял право на стипендию через суд

деньги

"Бедный студент" оказался знатоком закона. Фото: Алексей Кунилов

Уральский государственный медицинский университет отказался выплачивать своему студенту социальную стипендию. В дело вмешалась прокуратура. 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, ранее управление социальной политики по Верх-Исетскому району признало студента малоимущим и установило ему право на государственную социальную помощь. На основании чего тот написал по месту своей учёбы заявление о назначении соответствующей государственной стипендии, однако получил отказ. 

Лишившись мер социальной поддержки, студент обратился в прокуратуру. Оттуда исковое заявление было направлено в суд Верх-Исетского района, который встал на сторону стипендиата. Теперь УГМУ будет ежемесячно выплачивать ему положенную сумму социальной стипендии. 

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Областная газета Свердловской области


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