Студент УГМУ отстоял право на стипендию через суд

"Бедный студент" оказался знатоком закона. Фото: Алексей Кунилов

Уральский государственный медицинский университет отказался выплачивать своему студенту социальную стипендию. В дело вмешалась прокуратура.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, ранее управление социальной политики по Верх-Исетскому району признало студента малоимущим и установило ему право на государственную социальную помощь. На основании чего тот написал по месту своей учёбы заявление о назначении соответствующей государственной стипендии, однако получил отказ.

Лишившись мер социальной поддержки, студент обратился в прокуратуру. Оттуда исковое заявление было направлено в суд Верх-Исетского района, который встал на сторону стипендиата. Теперь УГМУ будет ежемесячно выплачивать ему положенную сумму социальной стипендии.