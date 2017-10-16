В Екатеринбурге пройдёт традиционная сельскохозяйственная ярмарка выходного дня

В эти выходные состоится предпоследняя ярмарка-продажа в Екатеринбурге. Фото: Александр Исаков

В предстоящие выходные, 21 и 22 октября на площади 1905 года возобновится продажа сельскохозяйственных продуктов. Ярмарка станет предпоследней в этом году.

Как сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга, городские власти приглашают всех желающих посетить ярмарку-продажу, где по обычаю будет представлена сельскохозяйственная продукция и продовольственные товары со всего Уральского региона.

Организаторы сообщают, что на время проведения ярмарки, которая будет работать в субботу и воскресенье с 09:00 до 16:30, стоянку на площади 1905 года закроют (с пятницы 19:00 до воскресенья 18:00). Однако парковочные места можно будет найти на примыкающих к площади улицах Урицкого и Володарского, а также в подземном паркинге, расположенном в торговом центре по соседству с ярмаркой.

Напомним, что последняя в этом году ярмарка пройдёт 4 и 5 ноября.