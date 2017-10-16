Поросятам вводили наркоз и моделировали самые сложные клинические ситуации. Фото: пресс-служба УрГАУ

В Екатеринбурге акушеры-гинекологи использовали поросят для тренировок по спасению младенцев. Именно их показатели оказались больше всего схожи с детскими.

Мероприятие прошло на базе ветеринарного факультета УрГАУ в рамках V Конгресса акушеров-гинекологов УрФО, посвящённого 140-летию Научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества. Чтобы потренировать навыки искусственной вентиляции лёгких у недоношенных младенцев, на семинар съехались неонатологи и реаниматологи со всего Среднего Урала.

Как сообщает пресс-служба УрГАУ, роль маленьких пациентов на практической части семинара исполняли поросята весом в 3-4 килограмма - им вводили наркоз и моделировали самые сложные клинические ситуации. При этом для реанимации свиней использовалась та же аппаратура, что и для людей - кардиомонитор, инфузомат и аппарат искусственной вентиляции легких.

Как отметил заместитель заведующего клиникой по педиатрии Уральского НИИ ОММ Сергей Ольков, только в прошлом году на свет появилось 92 младенца с экстремально низкой массой тела - до 1 кг, и 125 детей, чей вес превышает 1,5 кг. Единственный способ дать им шанс на жизнь - вовремя оказать профессиональную респираторную поддержку.