"Дальневосточный гектар" собираются увеличить в 10 раз

Размер дальневосточного гектара собираются увеличить в 10 раз. Согласно информации с сайта ведомства, такой законопроект внесён в Госдуму РФ.

Депутаты предлагают внести в закон «О предоставлении земли в Дальневосточном федеральном округе» поправку, согласно которой гражданину или нескольким гражданам для ведения сельского хозяйства может быть однократно предоставлен в безвозмездное пользование земельный участок, площадь которого не превышает десяти гектаров.

В пояснительной записке, приложенной к документу, говорится, что программа «Дальневосточный гектар» доказала свою значимость - количество поданных заявок уже превысило 100 тысяч, при этом было выдано более 30 тысяч земельных участков. Увеличение размера участка связано со спецификой сельскохозяйственной деятельности, поскольку для развития животноводства или растениеводства требуются площади, намного превышающие один гектар. Учитывая, что земельный участок по закону могут получить только граждане России, речь пойдёт о развитии именно предпринимательства как основы устойчивого экономического роста страны.