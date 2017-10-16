Свердловское отделение «Союза машиностроителей России» вошло в тройку российских лидеров по показателю эффективности

Свердловское региональное отделение Союза машиностроителей России активно развивается. Фото: Владимир Мартьянов

Из 68 региональных отделений "Союза машиностроителей России" свердловское занимает третью позицию. Об этом сообщил первый заместитель его председателя в Свердловской области Павел Лыжин.

«Свердловское региональное отделение активно развивается, с начала года открыто три новых местных отделения – в Каменске-Уральском, Новоуральске и Екатеринбурге. Их общее число выросло до девяти», – рассказал Павел Лыжин.

Как сообщает областной департамент информполитики, на данный момент в Свердловское региональное отделение входят 36 предприятий, из которых примерно 80% являются предприятиями оборонно-промышленного комплекса. В дальнейшем планируется усилить выработку мер, направленных на повышение инновационного потенциала машиностроительной отрасли региона.