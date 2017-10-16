Свердловский минфин проведёт антикоррупционную «прямую линию»

Задать интересующий вопрос можно будет 17 октября с 9:00 до 12:00. Фото: Александр Исаков

Министерство финансов Свердловской области проведёт «прямую линию» по вопросам антикоррупционного просвещения. Задать интересующий вопрос можно будет 17 октября с 9:00 до 12:00.

Как сообщает областной департамент информполитики, в указанное время жители Среднего Урала могут позвонить по телефону +7 (343) 356-18-54. На вопросы свердловчан будет отвечать начальник отдела государственной гражданской службы и кадров Ольга Моджиевская.

Отмечается, что все звонки граждан будут зарегистрированы, поэтому, даже если волнующий вопрос не удастся решить по телефону в рамках «прямой линии», министерство финансов Свердловской области предоставит разъяснение или ответ в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

Принятые в ходе прямой линии обращения будут рассматриваться в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».