В Нижнем Тагиле заработала интерактивная карта захоронений

Чтобы найти захоронение, надо ввести фамилию, имя и отчество умершего, если они известны. Фото: Скриншот ресурса

В Нижнем Тагиле запустили ресурс, на котором можно найти могилу умершего человека. Проект инвентаризации кладбищ разработала предпринимательница из Магнитогорска, которая уже внедрила онлайн-поиск захоронений в своём городе.

Чтобы найти могилу умершего, надо зайти на сайт отдела мэрии по эксплуатации и содержанию мест захоронений и ввести фамилию, имя и отчество. Сервис откроет страницу этого человека с фотографией памятника, координатами захоронения и местом его расположения на карте.

Электронная база данных продолжает пополняться. Пока информация внесена не полностью - ещё остаются неопознанные и безымянные захоронения. Пользователей, обнаруживших известное им захоронение в этих списках, просят сообщать об этом через специальную форму.