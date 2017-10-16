Сборная России по футболу установила антирекорд

В октябрьском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) сборная России опустилась с 64-й на рекордно низкую для себя 65-ю позицию (563 очка).

В первой шестерке рейтинга ФИФА изменений не произошло: лидерство сохранила сборная Германии (1631 очко), далее идут команды Бразилии (1619), Португалии (1446), Аргентины (1445), Бельгии (1333), Польши (1323).

Напомним, что в октябре сборная России провела два товарищеских матча — с командами Южной Кореи (4:2) и Ирана (1:1).

Стоит отметить, что количество очков в рейтинге ФИФА зависит от выступлений национальной команды за последние четыре года. Чем успешнее она выступает, тем выше место в рейтинге. При этом товарищеские матчи оцениваются рейтинговыми очками скромнее всего (Россия из-за статуса страны-хозяйки чемпионата мира, которая без отбора примет в нём участие, вынуждена играть только товарищеские матчи).

В ноябре сборная России проведёт ещё два товарищеских матча с командами Аргентины (11 ноября) и Испании (14 ноября). Игры пройдут в России. Но на данный момент непонятно, в каких именно городах