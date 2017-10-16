Министр Мединский огорчил желающих получить федеральное финансирование

Владимир Мединский (в центре). Фото: Павел Ворожцов

Министр культуры России Владимир Мединский встретился сегодня в Екатеринбурге с руководителями учреждений культуры Свердловской области. Встреча продолжалась около часа и министр за это время успел выслушать как благодарности за уже сделанное, так и просьбы помочь решить проблемы на местах за счёт бюджета федерального министерства культуры.

Просителям Мединский вежливо но решительно отвечал, что на деньги министерства рассчитывать не стоит. Надо рассчитывать на свои силы - муниципальных или региональных властей. Не поддержал Владимир Мединский и обеспокоенность известного екатеринбургского писателя Александра Кердана тем фактом, что не существует законодательно закрепленной профессии писатель. На это Владимир Мединский ответил, что у Льва Толстого тоже не было такого статуса, а Достоевский не получал писательской пенсии.

Фото: Павел Ворожцов

В ответ на вопрос о том, что региональные деятели культуры стали мало получать мало почетных званий, министр отметил, что звания должны быть действительно почётными, и их не будет много. Но если кто-то незаслуженно обделён, он готов со своей стороны поддержать кандидатуру.