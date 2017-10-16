"Автомобилист", дважды уступая в счёте по ходу матча, обыграл "Югру"

Хоккейный клуб "Автомобилист" одержал волевую победу в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. "Шофёры", дважды уступая в счёте, обыграли "Югру" - 3:2.

В первом периоде активнее были гости. Именно они открыли счёт в матче: Антон Королёв набросил шайбу на ворота, но Якуб Коварж не сумел справиться с довольно простой ситуацией.

Во втором периоде хозяева заметно прибавили, однако долгое время счёт оставался неизменным. Лишь в большинстве "Автомобилисту" удалось счёт сравнять: Евгений Чесалин был первым на добивании. Однако ещё до перерыва гости вновь вышли вперёд: отличился Артём Михеев.

В заключительном отрезке матча обе команды имели шанс, чтобы изменить счёт в свою пользу, удачливее оказались хозяева: за полторы минуты до конца основного времени Франсис Паре сравнял счёт и перевёл игру в овертайм.

А в дополнительном отрезке игры "шофёры" и вовсе вырвали победу. Решающую шайбу забросил Артём Гареев - 3:2.