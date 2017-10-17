Две иномарки горели минувшей ночью в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в ночь на 17 октября горели две иномарки. Фото: Павел Ворожцов

Сюжет Поджигатели

Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

В Нижнем Тагиле в ночь на 17 октября горели две иномарки. На площади шести квадратных метров огонь полностью уничтожил Ford Focus, на площади одного квадратного метра испорчен кузов Mitsubishi Outlander, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Первое сообщение о возгорании Ford Focus на улице Горошникова поступило в диспетчерскую в 00:42. Пяти огнеборцам с помощью двух единиц техники удалось ликвидировать открытое горение в 00:52, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 00:58. Однако иномарку спасти не удалось.

- Второе сообщение о пожаре на улице Садовая поступило в диспетчерскую в 2:03. На тушение огня выезжали пять спасателей на двух спецмашинах. Открытое горение было ликвидировано уже в 2:11, проливка и разбор сгоревших конструкций Mitsubishi Outlander завершились в 2:13, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.