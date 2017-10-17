Найдена уязвимость в протоколе безопасности Wi-Fi

Любые устройства с Wi-Fi могут быть подвержены хакерской атаке. Фото: Александр Зайцев

Бельгийский исследователь Мэйти Ванхоф из Лёвенского католического университета обнаружил уязвимость в протоколе безопасности WPA2. Любые устройства с Wi-Fi могут быть подвержены хакерской атаке, сообщается на сайте эксперта Krackattacks.

Взломщики могут получить ранее зашифрованную информацию о номерах кредитных карт, паролях, электронные письма и фотографии. Уязвимость касается многих операционных систем и устройств, в том числе Android, Linux, Apple, Windows. Её возможно устранить, но смена пароля на Wi-Fi-соединении не спасёт пользователей.

"Сегодня атаковать можно любую защищённую Wi-Fi-сеть. В зависимости от конфигурации сети возможно внести новые данные и оперировать ими. Например, злоумышленник может заразить вебсайт вредоносной программой", — сообщает Мэйти Ванхоф.

Сотрудник компании "Лаборатория Касперского" Владимир Кусков подтвердил "РИА Новости", что взлом протокола WPA2 произошёл на самом деле, и это может быть опасно для всех пользователей Wi-Fi в мире. Он также посоветовал обновлять ПО на всех Wi-Fi устройствах, установить защитное решение, использовать VPN-сервисы.