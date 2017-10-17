Составлен рейтинг самых опасных для женщин городов мира

На первом месте антирейтинга расположился Каир. Фото: Thomson Reuters Foundation

Благотворительная организация Thomson Reuters Foundation составила рейтинг самых опасных для женщин городов мира. На первом месте расположился Каир.

Второе место разделили пакистанский Карачи и столица Конго Киншаса. В пятёрку вошли также Дели (Индия) и Лима (столица Перу). Москва заняла 16 место. Ниже находятся только Париж, Токио и Лондон. В последних мегаполисах женщины чувствуют себя в большей безопасности.

Добавим, при составлении рейтинга учитывались в том числе доступность медицинских услуг (Москва на 14 месте из 19), уровень влияния культурных традиций в отношении женщин: например, практика выдачи замуж против воли (Москва на 19 месте). Также учитывались доступность для женщин образования, право собственности на землю, возможность ведения банковского счёта (Москва на 15 месте).