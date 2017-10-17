LADA продолжает оставаться лидером вторичного авторынка. Фото: Александр Зайцев

Россияне стали чаще продавать автомобили. За сентябрь 2017 года объём вторичного авторынка в стране вырос на 1,6% по сравнению с прошлогодними показателями и составил 468,6 тыс. единиц.

По данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", лидером вторичного авторынка остаётся LADA - на неё приходится 27% от общего числа продаваемых автомобилей. В частности, самыми популярными моделями этой марки остаются хэтчбек LADA 2114 и седан LADA 2107.

Оставшиеся места в тройке лидеров принадлежат японским автомобилям - Toyota и Nissan.

Добавим также, что в России наблюдается рост объёма вторичного авторынка и в годовом выражении - за прошедшие девять месяцев он увеличился также на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 3,9 млн единиц.