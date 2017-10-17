В Екатеринбурге решили бороться с пьянством при помощи "Братства трезвости"

Россияне вновь ищут способ бороться с алкоголизмом. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге решили бороться с пьянством при помощи "Братства трезвости". Его представители уверены - возрождение России может начаться только с мощного трезвенного движения.

Как сообщает областной департамент информполитики, торжественное создание братства пройдёт сегодня, 17 октября, на форуме "Молодёжь выбирает трезвость". Участниками форума станут представители муниципальных органов власти, молодёжных общественных и добровольческих организаций, неравнодушные студенты и волонтёры. Помимо этого, региональные молодёжные объединения подпишут "Манифест трезвости". По словам их представителей, личный пример каждого убеждённого трезвенника – это прочный фундамент, на котором основывается мощное трезвенное движение, способное возродить Россию.

Добавим, что организаторами мероприятия выступают правительство Свердловской области, Екатеринбургская митрополия Русской православной церкви, общественно-государственное движение «Попечительство о народной трезвости в Свердловской области», Свердловский областной медицинский колледж и Лига волонтёрских отрядов учреждений СПО Свердловской области.