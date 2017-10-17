В МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» стартовала выставка «Горное дело»

Выставка «Горное дело» пройдёт в рамках VII Уральского горнопромышленного форума. Фото: Нина Георгиева

С 17 по 19 октября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (Экспо бульвар, 2, павильон 4) в рамках VII Уральского горнопромышленного форума пройдёт выставка технологий, оборудования и спецтехники «Горное дело». Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Экспозиция ориентирована на руководителей и специалистов металлургических, горно и золотодобывающих, химических, а также торгово-сервисных компаний. Целью выставки является демонстрация передовых научно-технических решений и обмен профессиональными практиками в сферах металлургии, машиностроении и горном деле.

По данным областного департамента информполитики, в 12:00 пройдёт торжественное открытие форума, участие в котором примет и.о. министра промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин. В 13:00 начнётся пленарное заседание.

Отмечается, что во время проведения мероприятия будут рассмотрены следующие темы: «Современное состояние минерально-сырьевой базы Полярного Урала и Арктики по твёрдым полезным ископаемым», «Проблемы и перспективы подготовки инженерных кадров для горной промышленности УрФО», «О мерах государственной поддержки инвестиционных проектов» и другие тематические темы. Выставка будет сопровождаться конференциями, круглыми столами, семинарами и презентациями экспонатов.

Выставка располагается в 4 павильоне и будет работать 17-18 октября с 10:00 до 18:00 и 19 октября с 10:00 до 14:00.