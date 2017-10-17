Опасные пешеходные переходы в Сысерти отремонтируют после вмешательства прокуратуры

Прокуратура нашла два опасных пешеходных перехода на региональной дороге Сысерти. Фото: Павел Ворожцов

Пешеходные переходы на автодороге регионального значения в Сысерти отремонтируют после вмешательств прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе надзорных мероприятий проверялись два пешеходных перехода на трассе Арамиль – ст. Арамиль. Как выяснилось — они не соответствуют требованиям ГОСТ. В частности, на переходах отсутствует освещение, дорожная разметка и искусственные неровности. Кроме того, на подъезде к переходу не достаёт необходимых дорожных знаков. Выявленные нарушения оздают опасность для жизни и здоровья граждан и могут стать причиной возникновения ДТП.

Поскольку данная трасса включена в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения, за её реконструкцией и капитальномым ремонтом должно следить «Управление автомобильных дорог» Свердловской области.

По результатам надзорных мероприятий прокуратура направила в суд иск к ГКУ «Управление автомобильных дорог» с требованием возложить обязанность выполнение работ по реконструкции пешеходных переходов и привести их в соответствие с ГОСТ. Суд удовлетворил данные исковые требования.