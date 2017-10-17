В Сосьве детям-сиротам раздали квартиры

Это не последний дом на территории Серовского района, построенный для незащищенных категорий граждан. Фото: Владимир Мартьянов

В Сосьве 30 детей-сирот получили собственное жильё. Новые квартиры были вручены им в рамках государственной программы по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как сообщает областной департамент информполитики, на строительство квартир общей площадью более 1000 кв. м из областного бюджета было направлено 43,4 миллиона рублей. Новая высотка расположилась на улице Урицкого.

Как отметила директор Фонда жилищного строительства Оксана Вохминцева, это не последний дом на территории Серовского района, построенный для незащищенных категорий граждан. "Строительство социального жилья находится под контролем губернатора и областного правительства. Нет никаких сомнений, что эта работа будет продолжена", - подчеркнула она.

Добавим, что в 2017 году в Свердловской области новые квартиры получили 536 детей-сирот. Недавно ключи были торжественно вручены новосёлам в ЖК "Рудный".