На Среднем Урале 18 октября завоют сирены МЧС

В Свердловской области завтра, 18 октября, прозвучат сирены МЧС. Спасатели призывают свердловчан к спокойствию.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, звуковые сигналы будут поданы в рамках ежегодной плановой проверки системы оповещения населения. Сирены, информирующие жителей региона о возникновении чрезвычайных ситуаций, завоют во всех муниципалитетах Среднего Урала в 11:30.

«Просим жителей региона сохранять спокойствие, не прерывать занятий и работу, а также с пониманием отнестись к данной технической проверке», - говорится в сообщении уральских спасателей.

Отметим, что проверка систем оповещения является ежегодной. В 2016 году работоспособность сирен проверялась 19 октября.