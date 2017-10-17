Владимир Мединский считает целесообразным передать Свердловскую киностудию региону

Владимир Мединский встретился с работниками культуры Свердловской области. Фото: областной департамент информполитики

Министр культуры России Владимир Мединский встретился сегодня, 17 октября, в Екатеринбурге с уральскими работниками культуры. В рамках встречи он поддержал позицию главы Среднего Урала о целесообразности передачи региону Свердловской киностудии, сообщает областной департамент информполитики.

«Мне кажется, что управлять из Москвы этой студией невозможно, я не вижу целесообразности в управлении из Москвы федеральной собственностью. Здесь вам виднее, как это лучше делать», – прокомментировал свою позицию Владимир Мединский.

Министр культуры РФ также заявил о важности подключения депутатской вертикали к лоббированию нового закона о культуре. Также обсуждались присвоение деятелям сферы почётных званий и возможности закрепления статуса писателя как профессии.

Кроме того, речь шла о возможной поддержке центра «Эрмитаж-Урал» и строительства нового зала для Свердловской государственной академической филармонии. Вопросы софинансирования обсуждались вчера в ходе рабочей встречи Владимира Мединского и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Отметив, в ходе визита в Екатеринбург глава федерального Минкультуры успел посетить мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» и Екатеринбургский государственный цирк.